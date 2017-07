Vaterschaftsklage : Leichnam von Salvador Dalí wird exhumiert

Es geht um einen berühmten Namen und auch um viel Geld. Eine Frau will in Spanien beweisen, dass sie Tochter des Malers Salvador Dalí ist. Zur Erstellung eines DNA-Gutachtens ordnete eine Richterin nun an, dass der 1989 gestorbene Künstler exhumiert wird.