Coltrane-Fan : Lenny Kravitz ist stark vom Jazz beeinflusst

Seine Musik ist stark vom Rock, Soul und Funk beeinflusst. Aber der Jazz spielt eine ganz besondere Rolle im Leben vom Lenny Kravitz.

von dpa

17. April 2018, 10:22 Uhr

Rockmusiker Lenny Kravitz (53) wurde seit Kindheitstagen vom Jazz beeinflusst und schätzt das Genre bis heute. «Mein Nummer Eins-Album war zuletzt 'A Love Supreme' von John Coltrane. Ich bin jeden Morgen aufgewacht und habe dieses Album gespielt», sagte Kravitz der Deutschen Presse-Agentur.

Das 1965 veröffentlichte Album des Saxofonspielers Coltrane gilt als eine der bedeutendsten Jazz-Platten der vergangenen Jahrzehnte. Auch die Musik von Coltranes Frau Alice schätze er sehr, sagte Kravitz.

Kravitz' Vater arbeitete als freiberuflicher Jazz-Promoter, so dass Sohn Lenny sich während seiner Kindheit und Jugend in New York und Los Angeles oft an der Seite von Musikern fand. Dazu zählten unter anderem Duke Ellington, Sarah Vaughan, Count Basie, Ella Fitzgerald und Miles Davis. Im Alter von etwa fünf Jahren saß Kravitz eigener Aussage zufolge auf dem Schoß von Klavier-Meister Ellington, als der ihm auf einer Party «Happy Birthday» spielte.

Lenny Kravitz ist zwischen 31. Mai und 28. Juli in Europa auf Tour, darunter auch in Berlin, Köln, Frankfurt, München und Stuttgart. Sein neues Album «Raise Vibration» ist fertig aufgenommen und abgemischt. Das Album soll im September erscheinen.