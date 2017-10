Geschenk an die Band : Linkin Park: Deutscher Fan-Clip wird viraler Hit

vergrößern 1 von 1 Foto: Maciej Kulczynski 1 von 1

von dpa

erstellt am 05.Okt.2017 | 17:15 Uhr

Mit einem selbst gemachten Musikvideo hat ein Fan aus Paderborn der US-Rockband Linkin Park einen Internet-Hit gelandet. Das Video wurde schon mehr als eine Million Mal aufgerufen - die Band hat es in ihrem YouTube Kanal am Dienstag geteilt und als ihr offizielles Lyric Video ausgegeben.

«Das hat mich schon sehr überrascht», sagte die Paderborner Studentin Nicola Drilling (19), die das Video gemacht hat, am Donnerstag.

Im Juli war der Sänger der Gruppe, Chester Bennington, tot in seinem Haus gefunden worden. Das Management der Band hatte laut der Studentin bereits vor dem Tod des Sängers bei ihr angefragt, ob es das Video benutzen dürfe. Dann hörte Drilling mehrere Wochen nichts mehr. Für das Video hat sie Material von über 40 Fans aus aller Welt gesammelt - sie selbst ist im Film vor der Sparrenburg in Bielefeld zu sehen. Das Video soll laut ihren Angaben ein Geschenk an ihre Lieblingsband sein.

Die 1996 in Los Angeles gegründete Band hatte zunächst offen gelassen, ob sie nach dem Tod des Sängers weiter Musik machen will. Nach dem Tod gab es einen Ansturm auf die Musik der Rockband. Zeitweise waren 11 Alben und 20 Singles in den Top 100 der deutschen Charts.

Am 27. Oktober soll in Los Angeles ein Gedenkkonzert für den gestorbenen Sänger geben. Linkin Park wurde Ende der 90er Jahre mit einer Mischung aus Nu-Metal, Rock, Rap-Klängen und elektronischen Sounds bekannt und gehört zu den erfolgreichsten Rock-Bands der Welt.

Youtube Video