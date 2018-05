Eurovision Song Contest 2018 : Liveblog: ESC-Finale läuft – Wie schlägt sich Michael Schulte?

Alles Wissenswerte rund um den größten Musikwettbewerb der Welt am Samstag, 12. Mai, ab 18 Uhr im Liveblog!

von dpa/lod

12. Mai 2018, 17:40 Uhr

2015 und 2016 letzter, 2017 vorletzter: In diesem Jahr geht Michael Schulte für Deutschland beim Eurovision Song Contest an den Start. Wie schneidet er mit seiner Ballade „You Let Me Walk Alone“ in Lissabon ab? Die Live-Übertragung des ESC 2018 aus Lissabon startet im Ersten um 21 Uhr. Um 18 Uhr eröffnen wir hier unseren Liveblog.