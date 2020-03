Musik-Charts : Loredana stürmt an die Spitze der Single-Charts

Die Schweizer Rapperin Loredana ist mit ihrem Song «Angst» (feat. Rymez) direkt auf Platz eins der deutschen Single-Charts eingestiegen. Das teilte GfK Entertainment am Freitag mit.

Avatar_prignitzer von dpa

13. März 2020, 16:10 Uhr

Auf den nächsten Plätzen folgen der R'n'B-Sänger The Weeknd («Blinding Lights»), Luciano und Apache 207 («Matrix»).

Der Rapper Apache 207 ist schon seit 29 Wochen in den Top 10 vertreten - nur DJ Ötzi & Nik P. («Ein Stern... der deinen Namen trägt») und Helene Fischer («Atemlos durch die Nacht») waren demnach noch häufiger vertreten.

Das Album-Ranking führen weiterhin die Böhsen Onkelz mit ihrem gleichnamigen neuen Werk an. Rapper Vega («Locke») reiht sich an zweiter Stelle ein, gefolgt von der Singer-Songwriterin Patricia Kelly («One more year»).