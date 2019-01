Moralische Not : Lügen, Liebe und Verrat in «Stella» von Takis Würger

Ein junger Mann kommt nach Berlin und verliebt sich in eine geheimnisvolle Frau. Die Geschichte in Takis Würgers Roman «Stella» könnte ganz einfach sein. Aber sie spielt im Jahr 1942 und hat düstere historische Hintergründe.

von dpa

15. Januar 2019, 10:39 Uhr

Berlin (dpa) – Ein junger Mann auf der Suche nach der Wahrheit hat in Takis Würgers Roman «Stella» eine ebenso abenteuerliche wie erschreckende Geschichte zu erzählen.

Friedrich ist äußerst behütet in einer wohlhabenden Familie am Genfer See aufgewachsen. Dann trifft er mit knapp 20 Jahren den Entschluss, für eine Weile nach Berlin zu ziehen, weil er die Wahrheit wissen will, was tatsächlich in Deutschland vor sich geht.

Das wäre gar nicht so bemerkenswert, wäre nicht gerade das Jahr 1942 und Deutschland mitten im Krieg. Das stört den jungen Friedrich wenig, ist er doch durch seinen Schweizer Pass und das Geld seines Vaters vor der Willkür des Staates ebenso geschützt wie vor den schlimmsten Folgen des Krieges im täglichen Leben. Wie unter einer Schutzglocke verbringt er einige Wochen in Berlin und ist schon kurz davor, wieder abzureisen, als sich alle seine Pläne ändern.

Zufällig trifft er eine junge Frau, die ihn fasziniert und die sich auch für ihn interessiert. Kristin arbeitet als Modell in einer Zeichenschule und singt in einem eigentlich verbotenen Jazzlokal. Schon bald verbringt Kristin viel Zeit in Friedrichs Zimmer im Luxushotel, verschwindet aber jeden Abend wieder.

Kristin verrät ihren Liebhaber so gut wie nichts über sich. Friedrich weiß nicht, wo sie wohnt oder wie sie Geld verdient. Nicht einmal ihren Nachnamen kennt er. Aber er bemerkt, dass sie sehr gute Beziehungen zu den Mächtigen zu haben scheint. Durch sie lernt Friedrich einen Mann kennen, der eindeutig zu den Nazis gehört und sich ausschließlich um sein eigenes Wohlbefinden kümmert.

Friedrich, aus dessen Sicht der Roman erzählt wird, versteht die Wirklichkeit um ihn herum nicht einmal in Ansätzen. Bis zu dem Tag, an dem Tag, an dem Kristin mit deutlichen Zeichen von Misshandlungen zu ihm ins Hotel kommt. Nun erfährt er, dass ihr wirklicher Name Stella ist und sie sich in einer fürchterlichen Notsituation befindet. Sie hat sich mit der Gestapo auf ein schmutziges Geschäft eingelassen hat, um ihre Eltern vor dem KZ zu bewahren.

Nun ist Friedrich in der Realität angekommen. Er versucht sogar, sich persönlich für Stellas Eltern einzusetzen, scheitert aber an seiner Naivität. Allmählich wird ihm seine Lage klar: «Ich war dumm gewesen. Ich schwieg, weil alles, was mir einfiel, falsch erschien.»

Nun kann Friedrich die Realität nicht mehr verdrängen. Er fühlt sich zunehmend unwohl in Berlin, und auch seine Beziehung zu Stella hat ihre unschuldige Basis verloren. «Wie konnte ich nur so naiv sein? Fragt man sich das nicht immer, wenn man zurückschaut?» Aus der Liebesgeschichte ist für Friedrich eine Horrorfahrt in die Realität geworden, aus der es für ihn nur einen Ausweg gibt.

Takis Würger versteht es sehr geschickt, Friedrichs naive Sicht auf die Welt mit der grauenhaften Realität zu kombinieren, um die Geschichte, so absurd sie in vieler Hinsicht ist, glaubhaft erscheinen zu lassen.

Dabei geht der wahre Horror der Geschichte noch viel tiefer, denn ein erheblicher Teil des Romans beruht auf historischen Tatsachen. Es gab tatsächlich während des Zweiten Weltkriegs in Berlin eine Jüdin Stella, die mit der Gestapo zusammenarbeitete. Würger hat immer wieder kurze Passagen aus realen Untersuchungsprotokollen in den Text eingebaut und diesen so um eine wichtige Dimension erweitert.

Wie schon in seinem Debütroman «Der Club» ist es Takis Würger auch in «Stella» gelungen, vielschichtige Charaktere überzeugend darzustellen. Auch Stella ist kein Monster. Würger zeigt sie vielmehr als eine Frau in einer moralischen Notsituation.

- Takis Würger: Stella. Carl Hanser Verlag, München, 218 Seiten, 22,00 Euro, ISBN 978-3-446-25992-5.