On Tour : Mando Diao feiern Tourauftakt in Aarhus

Aarhus (dpa) - Die schwedische Rockband Mando Diao ist gutgelaunt mit einem Konzert in der dänischen Stadt Aarhus in den Festivalsommer gestartet.

Beim «NorthSide»-Festival präsentierten die Schweden Klassiker wie «Dance With Somebody» und «Down In The Past», aber auch Songs ihres neuen Albums «Good Times».

Auf die großen Bühnen Europas hatte sich die Band nach der Album- Veröffentlichung Mitte Mai am meisten gefreut. «Es wird so toll, mit dem neuen Album anzureisen, voller Energie und bereit zum Aufbruch», sagte Gitarrist Jens Siverstedt im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Das wird ein schöner Sommer für uns.» In Deutschland gastiert die Band beim Southside Festival (23. Juni) in Neuhausen Ob Eck und beim Hurricane (25. Juni) in Scheeßel.

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 09:16 Uhr