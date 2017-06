Dannebrog-Orden : Metallica-Schlagzeuger zum Ritter ernannt

vergrößern 1 von 2 Foto: Jordan Strauss 1 von 2

Der aus Dänemark stammende Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich (53) ist nun Träger des Ritterkreuzes des Dannebrog-Ordens.

Der dänische Kronprinz Frederik ernannte den Musiker im Namen seiner Mutter, Königin Margrethe, in San Francisco zum Ritter, wie das Königshaus am späten Dienstagabend aus seiner Facebookseite mitteilte. Auf einem Foto, das das Königshaus veröffentlichte, sind Ulrich im Jackett und Frederik in Jeansjacke Arm in Arm zu sehen.

Der 1671 gegründete Orden wird für besondere Verdienste um Dänemark vergeben. Ulrich wurde für seine Verdienste um die Musik ausgezeichnet.

Metallica verkauften bereits weit mehr als 100 Millionen Alben. Ulrich gründete die Band gemeinsam mit dem Sänger James Hetfield 1981 in Los Angeles.

von dpa

erstellt am 14.Jun.2017 | 12:01 Uhr