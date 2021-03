Neues aus Hollywood : Michael B. Jordan führt bei „Creed III“ Regie

Michael B. Jordan schwingt wieder die Fäuste. In „Creed III“ spielt er nicht nur erneut die Hauptrolle, der Schauspieler gibt in der Boxer-Reihe auch sein Regiedebüt.

Los Angeles | „Black Panther“-Star Michael B. Jordan (34) will mit der Fortsetzung des Boxdramas „Creed II - Rocky’s Legacy“ sein Regiedebüt geben. Wie das Studio MGM mitteilte, wird Jordan in „Creed III“ - wie bereits in den ersten beiden Filmen - auch wieder die Hauptrolle spielen. „Regie führen war schon immer mein Bestreben, aber der Zeitpunkt musste stimmen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.