Eurovision Song Contest : Michael Schulte fährt für Deutschland zum ESC

Am 12. Mai steigt das ESC-Finale in Lissabon. Der gut geerdete Sänger Michael Schulte rechnet sich einige Chancen aus.

von dpa

02. Mai 2018, 09:19 Uhr

Michael Schulte ist vorsichtig optimistisch: Er glaubt an seine Chance, im Finale des Eurovision Song Contest (ESC) nicht ganz hinten zu landen, so wie die deutschen Teilnehmer der vergangenen Jahre.

Aber der 28-Jährige rechnet eher damit, dass Bulgarien gewinnt, wie er im Interview sagt. Dem Sänger, der im niedersächsischen Buxtehude wohnt, ist der Erfolg nicht zu Kopf gestiegen. Aufgewachsen ist er in der Nähe von Flensburg, in der Stadt unweit der dänischen Grenze hat er auch das Abitur gemacht. Wenn er von sich erzählt, klingt er kein bisschen abgehoben.

Viele Fans vergleichen seine Musik mit der von Ed Sheeran, dem sympathischen britischen Singer-Songwriter, der noch etwas jünger ist als Schulte selbst. Auch das Stück, mit dem er beim ESC-Vorentscheid im Februar gewonnen hat, hat manche an Sheeran erinnert: «You Let Me Walk Alone» heißt es, eine gefühlvolle Ballade, die Schulte seinem Vater gewidmet hat. Als er starb, war sein Sohn noch ein Teenager.

Seitdem hat Schulte auf vielen Bühnen gestanden, er ist kein Nobody mehr und auch kein blutiger Anfänger. Bei der ersten Staffel der Castingshow «The Voice of Germany» (2011/2012) schaffte es der rothaarige Sänger, der Texte auf Englisch bevorzugt, bis ins Finale und landete schließlich auf dem dritten Platz. Danach war Schulte regelmäßig auf Tour, brachte neue Alben heraus, 2017 «Hold The Rhythm». Seinen Stil nennt er eine Mischung aus Pop, Alternative, Independent und Rock.

Schon vor mehr als zehn Jahren hatte er angefangen, auf YouTube Videos von sich und seiner Musik hochzuladen, die mehr als 50 Millionen Mal abgerufen wurden. Am 12. Mai, dem Tag des Finales in Lissabon, entscheidet sich, ob er bald noch viele Fans mehr hat.