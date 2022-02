Exklusiv-Interview : Mickie Krause nach Krebsdiagnose: „Mir geht es wirklich sehr, sehr gut“

Er habe Glück im Unglück gehabt. Schlagerstar Mickie Krause zeigt sich im Interview optimistisch und ruft dazu auf, zur Krebsvorsorge zu gehen.

Anfang Januar wurde Mickie Krause, der sich in Mallorca mit dem Hit „Zehn nackte Friseusen“ bekannt machte, mit Blasenkrebs diagnostiziert. Im Interview mit unserer Redaktion sprach der Sänger vom anfänglichen Schock, seinem Optimismus und der Dringlichkeit, zum Urologen zu gehen. Herr Krause, am 15. Februar sind Sie bei „Showtime of my life – Stars ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.