Premiere : Musical «Glöckner von Notre Dame» in Stuttgart

Mut zur Hässlichkeit muss man schon besitzen als Hauptdarsteller im «Glöckner von Notre Dame». Jetzt feierte das Musical in Stuttgart Premiere.

von dpa

19. Februar 2018, 13:59 Uhr

Es gibt ihn als Roman, als Zeichentrickfilm - und als Musical: den «Glöckner von Notre Dame». In dieser musikalischen Form feierte die Geschichte um den buckligen Glöckner Quasimodo und die schöne Esmeralda am Sonntag in Stuttgart Premiere.

Beim Publikum kam das Stück mit effektvoller Musik und liebevoll gemachten Kostümen gut an. Zur Premiere kamen unter anderem Moderator Frank Elstner, Model Barbara Meier und «Dschungelcamp»-Teilnehmerin Natascha Ochsenknecht.

An den Broadway in New York hat es das Musical nie geschafft - in Berlin und München war es aber bereits zu sehen. «Der Glöckner von Notre Dame» basiert auf dem Roman von Victor Hugo und dem Zeichentrick-Welterfolg von Walt Disney. Die Geschichte spielt im 15. Jahrhundert und handelt von Quasimodo, der wegen seines Buckels von seinem Onkel versteckt wird - im Turm der Pariser Kirche Notre Dame. Als die schöne Zigeunerin Esmeralda dort Zuflucht sucht, verliebt sich Quasimodo in sie - doch er ist nicht der einzige.