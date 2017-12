Leben und Karriere : Musicals zu Cher, Donna Summer und Tina Turner

vergrößern 1 von 1 Foto: Chris Pizzello 1 von 1

20.Dez.2017

New York (dpa) - Drei Pop-Diven bekommen im kommenden Jahr Musicals. Die Karrieren von Cher (71), Tina Turner (78) und der 2012 gestorbenen Donna Summer sollen 2018 auf die Bühne gebracht werden, wie die «New York Times» berichtete.

Ende März soll zunächst «Summer: The Donna Summer Musical» am New Yorker Broadway starten, mit Songs wie «Hot Stuff», «Last Dance» und «She Works Hard For The Money». Ein bereits seit mehreren Jahren angekündigtes Musical über Leben und Karriere von Sängerin Cher folgt dann im Herbst. «Tina: The Tina Turner Musical» soll unterdessen im März in London Premiere feiern.