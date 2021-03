Sanierung : Neue Nationalgalerie öffnet am 21. August

Die Neue Nationalgalerie in Berlin ist eine Ikone des Museumsbaus. Nach langen Jahren der Sanierung steht der riesige Flachbau aus Stahl und Glas vor der Wiedereröffnung.

Berlin | Nach fünf Jahren Sanierung soll die Neue Nationalgalerie am 21. August wieder eröffnet werden. Das kündigte der Leiter Joachim Jäger am Freitag in Berlin an. Der riesige Flachbau aus Stahl und gigantischen Glasfronten gilt als Ikone und Wahrzeichen moderner Architektur. Der Architekt Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) schuf den Bau Ende der 60er ...

