Ausstellung : New Yorker Museum zeigt Verschwörungstheorien in der Kunst

«Everything is Connected: Art and Conspiracy» sei die erste große Ausstellung zu Verschwörungstheorien in der Kunst. Zu sehen sind rund 70 Fotos, Gemälde, Installationen und Filme von 30 Künstlern aus den vergangenen 50 Jahren.

von dpa

18. September 2018, 14:54 Uhr

Der Mord an US-Präsident John F. Kennedy? Der Anschlag auf das New Yorker World Trade Center? Die Macht internationaler Öl-Kartelle?

Um all diese und noch viel mehr Dinge ranken sich Verschwörungstheorien, die es bis in die Kunst - und jetzt auch bis in das renommierte New Yorker Metropolitan Museum geschafft haben.

Die am Dienstag in der Außenstelle Met Breuer an der New Yorker Upper East Side eröffnete Schau «Everything is Connected: Art and Conspiracy» sei die erste große Ausstellung zu Verschwörungstheorien in der Kunst, teilte das Museum mit.

Zu sehen sind rund 70 Fotos, Gemälde, Installationen und Filme von 30 Künstlern aus den vergangenen 50 Jahren - manche versuchen, sich an Fakten zu halten, andere malen sich absichtlich gleich völlig neue Verschwörungstheorien aus.