Biographie : Nico - Popstar und Gothic-Queen

Sie war eine schillernde Figur. Die gebürtige Kölnerin ging mit kaum 15 Jahren als Model nach Paris und wurde Schauspielerin. Bekannt geworden ist sie aber vor allem als Sängerin von The Velvet Underground.

von dpa

04. Dezember 2018, 15:25 Uhr

«Biographie eines Rätsels» nennt Tobias Lehmkuhl sein Buch über Nico, eine der wenigen deutschen Pop-Ikonen mit internationaler Ausstrahlung, die vor genau 30 Jahren starb.

Tatsächlich war Nico, die gebürtige Kölnerin Christa Päffgen, eine schillernde Persönlichkeit. Mit kaum 15 Jahren avancierte sie zu einem der ersten deutschen Fotomodelle, ging nach Paris und wurde Schauspielerin. Bekannt geworden ist sie aber vor allem als Sängerin von The Velvet Underground und Muse von Andy Warhol.

Nico schmückte sich mit berühmten Liebhabern wie Iggy Pop, Brian Jones, Lou Reed und Jim Morrison, doch wichtiger sind die musikalischen Spuren, die sie hinterließ, als düstere charismatische Gothic-Queen. Ein schwer greifbares Leben, das Nico selbst noch durch Legenden ausgeschmückte. Hinzu kommen verstörende Drogenexzesse, auch zusammen mit ihrem kleinen Sohn. Letztlich, so muss auch Lehmkuhl trotz aller Recherchen einräumen, wissen wir herzlich wenig über Nicos Alltag. Und so bleiben auch in diesem Buch Leerstellen.

- Tobias Lehmkuhl: Nico. Biographie eines Rätsels, Rowohlt Berlin, Berlin, 288 Seiten, 24,00 Euro, ISBN 978-3-7371-0032-8.