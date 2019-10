Buchmesse : Norwegens Kronprinzenpaar in Frankfurt eingetroffen

Berlin - Köln - Frankfurt: Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon sind im Literaturzug zur Buchmesse angereist

Avatar_prignitzer von dpa

15. Oktober 2019, 14:28 Uhr

Zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse ist auch die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit angereist. Die 46-Jährige kam am Dienstagnachmittag mit ihrem Mann, Thronfolger Haakon, am Frankfurter Hauptbahnhof an.

An Bord ihres Literaturzugs waren mehrere norwegische Schriftsteller, darunter Maja Lunde («Die Geschichte der Bienen»), Herbjorg Wassmo («Das Buch Dina») und Jostein Gaarder («Sofies Welt»). Am Bahnhof wurde das Kronprinzenpaar mit Musik und Blumen empfangen. Norwegen ist in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse.