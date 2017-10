Festival : Olaf Kröck wird neuer Chef der Ruhrfestspiele

vergrößern 1 von 1 Foto: - 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Okt.2017 | 18:23 Uhr

Der Theatermacher Olaf Kröck wird neuer Intendant der Ruhrfestspiele. Der Aufsichtsrat habe sich einstimmig für den 45-Jährigen entschieden, teilten die Ruhrfestspiele am Montag mit. Kröck löst am 1. August 2018 Frank Hoffmann (63) ab, der das Theaterfestival dann 13 Jahre lang leitete.

Kröck ist derzeit Interimsintendant des Bochumer Schauspielhauses - bis Johan Simons, zuletzt Intendant der Ruhrtriennale, das Haus im Sommer 2018 übernimmt. Kröck war als Dramaturg am Stadttheater Hildesheim, am Luzerner Theater, am Schauspiel Essen und am Schauspielhaus Bochum tätig. 2013 wurde der aus Viersen stammende Künstler Chefdramaturg am Bochumer Schauspielhaus. 2017 übernahm er die Intendanz.

Gesellschafter sind der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Stadt Recklinghausen.

Schauspielhaus Bochum über Kröck