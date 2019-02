Sonntagnacht in Los Angeles : Oscars 2019 im Liveticker: Welche Filme räumen ab?

Am 24. Februar schaut die Filmwelt nach Hollywood. Im Dolby Theatre werden zum 91. Mal die Academy Awards verliehen.

von dpa

22. Februar 2019, 21:02 Uhr

Los Angeles | Die deutschen Oscar-Hoffnungen gehen entspannt in die Preisverleihung: Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck ist in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" mit seinem Künstlerporträt "Werk ohne Autor" nominiert. Donnersmarck räumt jedoch der Netflix-Produktion "Roma" bessere Chancen auf die renommierte Trophäe ein. Regisseur Talal Derki ist mit seiner Dokumentation "Of Fathers And Sons" für den Doku-Preis nominiert.

Oscars 2019: Die wichtigsten Stichworte zur Gala

Die Übertragung der Oscar-Verleihung beginnt um 2 Uhr deutscher Zeit und dauert bis 5.20 Uhr. Verfolgen Sie hier alle Entwicklungen im Liveblog: