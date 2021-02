Hamburger Symphoniker : Pianistin Martha Argerich gibt Online-Konzert

Corona drückt in der Kulturwelt die Pausetaste - aber nicht alle Künstler lassen sich das gefallen. Die Pianistin Martha Argerich tritt auf - und die Zuhörer können es sich Zuhause gemütlich machen.

Hamburg | Die argentinisch-schweizerische Starpianistin Martha Argerich will auch in Corona-Zeiten nicht auf ihre Auftritte in der Hamburger Laeiszhalle verzichten. Deshalb hat die 79-Jährige vor wenigen Tagen mit den Hamburger Symphonikern einen Konzertfilm aufg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.