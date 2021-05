Fast Food : Pizza aus dem Automaten in Rom

Die neapolitanische Kunst des Pizzabäckers wurde vor einigen Jahren von der UNESCO in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Und nun dies.

Roma | Pizza rund um die Uhr: In Italiens Hauptstadt Rom spaltet der Pizza-Automat „Mr. Go“ die Gemüter über den italienischen Fastfood-Klassiker. Seit gut einem Monat steht der rote Automatik-Pizzabäcker im Stadtteil Nomentano nordöstlich des Hauptbahnhofes. 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche verspricht „Mr. Go“ vier verschiedene Pizzen zwischen 4,5...

