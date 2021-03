Jubiläum : Poesie als Hoffnungsbringer - Dante-Tag in Italien

Dantes „Göttliche Komödie“ beginnt am 25. März 1300, einem Karfreitag. Aus diesem Grund feiert die Italiener ihren Dante-Tag.

Firenze | Dante Alighieri ist seit 700 Jahren tot, doch sein geistiges Erbe bleibt in Italien hochlebendig. Zum zweiten Mal hat das Land am Donnerstag mit einem „Dantedì“ (Dantetag) seinen Nationaldichter gefeiert. Wie schon voriges Jahr verhinderte die Corona-Pandemie große öffentliche Feste. Stattdessen gab es zahllose virtuelle Events und Lesungen. In der...

