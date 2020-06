Atomwaffen : Politthriller über eine weltweite Gefahr: «Der Carrier»

Corona-Virus und Klimawandel gelten heute als die großen Bedrohungen der Menschheit. Eine weitere Gefahr ist fast in den Hintergrund gerückt: Atomwaffen. Der Schwede Mattias Berg hat in seinem Roman «Der Carrier» diese Gefahr in einem ungewöhnlichen Thriller aufgegriffen.

23. Juni 2020, 10:34 Uhr

Berlin (dpa) – Ein Mann mit einer einzigartigen Aufgabe steht im Mittelpunkt von «Der Carrier», dem Debütroman des schwedischen Journalisten Mattias Berg. Der Mann, Erasmus Levine mit Namen, ist einer der wichtigsten Mitarbeiter des amerikanischen Präsidenten.

Er muss immer in der Nähe des mächtigsten Mannes der Welt sein, denn seine Aufgabe ist, den Koffer zu tragen, in dem die Codes zur Aktivierung der amerikanischen Atomwaffen gesammelt sind und stets zur Verfügung stehen müssen.

Dabei ist Levine nicht einmal dem Präsidenten unterstellt. Vielmehr gehört er einer geheimen Abteilung des Geheimdienstes an. Nicht einmal seinen Vorgesetzten kennt er. Er weiß nur, dass dieser unter dem Decknamen «Alpha» agiert.

Die Romanhandlung beginnt, als Levine den Präsidenten zu einem Staatsbesuch nach Schweden begleitet. Anfangs ist alles so wie immer, aber schon bald eskaliert die Situation. Ein Alarm sorgt dafür, dass Levine das Hotel durch einen geheimen Fluchttunnel verlässt und auf sich allein gestellt die Codes beschützen muss.

Damit wird der Besuch in Schweden zum Beginn einer ganzen Kette von Verschwörungen. Auf seiner Flucht durch die Stockholmer Unterwelt trifft Levine auf den mysteriösen Alpha, und der schlägt ihm ein unglaubliches Projekt vor. «Du und ich gegen den Rest der Welt» soll ihr Motto sein für eine Unternehmung, die die Welt von der Bedrohung durch Atomwaffen befreien soll. Wenn sie scheitern, könnte allerdings auch die ganze Menschheit dem Tode geweiht sein.

«Der Carrier» erzählt aus Levines Sicht vom Fortgang dieser Verschwörung, die auch eine Verschwörung innerhalb einer Verschwörung oder gar eine Verschwörung innerhalb einer Verschwörung innerhalb einer weiteren Verschwörung sein könnte. Immer wieder neue Wendungen erlebt der Erzähler und ist kaum in der Lage, die Tragweite seiner Aktivitäten zu überblicken.

Der Roman ist allerdings weitaus mehr als ein Actionthriller im weltpolitischen Kontext. Es gelingt Berg, in seinen Roman umfangreiches Hintergrundwissen über die Entwicklung der atomaren Bedrohung einfließen zu lassen, ohne den Roman zum Lehrbuch werden zu lassen.

Bemerkenswert ist vor allem, dass «Der Carrier» innerhalb des Thrillerformats philosophische und ethische Fragen anzusprechen vermag. Ist es überhaupt zumutbar, einem einzelnen Menschen die Verantwortung für den Fortbestand der Menschheit aufzubürden, zusammengefasst im Symbol des Atomkoffers? «Der Koffer war natürlich das Kronjuwel des Ganzen. Unser innerstes und äußerstes Geheimnis, unser letzter Ausweg, unsere Bestie in Ketten. Erst das Objekt, dessen Schutz unser wichtigster Auftrag war, dann unsere ultimative Angriffswaffe.»

«Der Carrie» ist ein ungewöhnliches Buch, ein intelligenter Thriller, den man wegen seiner Komplexität nicht so eben zur oberflächlichen Unterhaltung liest. Stellenweise ist es schwierige Lektüre, aber immer eine anregende und lohnende

