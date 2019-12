Per Video an Heiligabend : Pop-Superstar Justin Bieber kündigt Comeback-Album an

Darauf haben seine Anhänger lange gewartet: Justin Bieber bringt 2020 ein neues Album heraus. Die erste Single erscheint bereits kurz nach Neujahr.

Avatar_prignitzer von dpa

24. Dezember 2019, 20:43 Uhr

Bieber is back: Pop-Superstar Justin Bieber hat sein erstes Album seit 2015 angekündigt.

Der 25-Jährige veröffentlichte ein Video, in dem er unter dem Hashtag «#Bieber2020» neben dem Album die neue Single «Yummy» für den 3. Januar versprach - sowie eine Tour durch Nordamerika ab Mai und eine Dokumentation über sich. Bieber redet in dem Video auch über die «Fehler» seiner Vergangenheit und das, was er durchgemacht habe: «Ich bin der Meinung, dass dieses Album anders ist als die vorherigen, eben deswegen, wo ich mich gerade in meinem Leben befinde.» Die Musik auf der neuen Platte, deren Veröffentlichungsdatum und Name zunächst ungenannt blieben, gefielen ihm besser als alles, was er je zuvor gemacht habe.

Bieber («Sorry»), der mit dem US-Model Hailey Baldwin verheiratet ist, hatte zuletzt immer wieder über seine Probleme mit dem frühen Ruhm als Kind gesprochen und angekündigt, sich vermehrt um seine Gesundheit und die Familie kümmern zu wollen. «Ich bin jetzt sehr darauf konzentriert, einige tief verwurzelte Probleme zu lösen, die ich wie die meisten von uns habe, so dass ich nicht auseinanderfalle», schrieb er im Frühjahr auf Instagram. In den vergangenen Jahren hatte er zudem kaum Konzerte gegeben.

Der Tweet mit der Ankündigung des neuen Albums ging an Heiligabend durch die Decke. Kurz nach Veröffentlichung wurde die Botschaft schon mehr als 30.000 Mal geteilt.