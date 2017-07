Festival «Paris l'Été» : Pottwal strandet im Herzen von Paris

vergrößern 1 von 1 Foto: Michel Euler 1 von 1

Ungewöhnliche Kunstaktion in Paris: In Sichtweite der Kathedrale Notre-Dame liegt ein 15,8 Meter langer künstlicher Pottwal am Seineufer.

Der von belgischen Künstlern gestaltete Wal soll auf das Festival «Paris l'Été» (Paris - der Sommer) aufmerksam machen, das noch bis um 5. August läuft, wie die Regionalzeitung «Le Parisien» am Samstag berichtete.

Die von der Festivalleitung beauftragten Belgier gaben sich laut Bericht große Mühe, das vermeintliche Stranden des Meeressäugers so authentisch wie möglich erscheinen zu lassen. Einige verkleideten sich als Wissenschaftler, auch für Fischgestank war gesorgt. Der Wal sollte laut «Le Parisien» noch das Wochenende über zu sehen sein.

Bericht "Le Parisien" (Frz.) - hinter Bezahlschranke

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 15:32 Uhr