Grammy- und Oscar-Gewinnerin : R&B-Star H.E.R. hat weiterhin Großes vor

Vor Grammy- und Oscar-Verleihung führten manche Experten H.E.R. nicht ganz oben auf der Favoritenliste - aber die junge Sängerin gewann. Nun will sie den Erfolg mit einem neuen Album weltweit bestätigen.

Berlin | Die bisherige Bilanz der knapp 24-jährigen Sängerin Gabriella Wilson alias H.E.R. liest sich wie bei einem Pop-Superstar. Vier Grammys hat sie seit 2019 gewonnen, darunter dieses Jahr einen für ihre berührende Black-Lives-Matter-Hymne „I Can't Breathe“; außerdem den Oscar 2021 für das beste Filmsoundtrack-Lied „Fight For You“ (aus „Judas and the Bl...

