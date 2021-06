Sotheby's in New York : Rapper Jay-Z versteigert NFT-Kunstwerk

Mit dem Album „Reasonable Doubt“ begann vor 25 Jahren die Karriere von Jay-Z. Jetzt hat der Hip-Hop-Superstar das Cover seines Debüts in ein digitales Kunstwerk verwandel lassen.

New York | Ein Vierteljahrhundert nach dem Erscheinen seines Debütalbums „Reasonable Doubt“ versteigert der US-Rapper Jay-Z (51) ein auf dem Cover basierendes digitales Kunstwerk. Der Künstler Derrick Adams habe das Werk für den Rapper angefertigt, teilte das Auktionshaus Sotheby's in New York mit. Es werde als sogenanntes NFT (non-fungible token) versteigert...

