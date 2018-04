Musikcharts : Rapper Ufo361 auf Platz eins der Album-Charts

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

von dpa

20. April 2018, 15:53 Uhr

Der Berliner Rapper Ufo361 ist mit seinem Album «808» auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Album-Charts eingestiegen. Der 29-Jährige ist der vierte Hip Hopper, der es 2018 an die Spitze schaffte, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Auf Platz zwei lag die Band Revolverheld («Zimmer mit Blick»). Frei.Wild rutschte mit «Rivalen und Rebellen» von Platz zwei auf drei. Platz vier und fünf belegten mit Sasha («Schlüsselkind») und Eule («Musik an, Welt aus») ebenfalls deutschsprachige Künstler.

Marshmello & Anne-Marie kletterten mit ihrem Pophit «Friends» von Rang zwei auf die Eins der Single-Tabelle. Dahinter lag der Rapper Capital Bra («5 Songs in einer Nacht»), der die Liste in der Vorwoche noch angeführt hatte. Olexesh feat. Edin konnten sich mit «Magisch» wie in der Vorwoche auf Platz drei behaupten.