Archäologie : Regen bringt in Olympia uraltes Kleinod ans Licht

Die Welt der Antike ist längst untergegangen. Doch immer wieder finden sich Spuren.

Athen | Nach schweren Regenfällen und durch die Aufmerksamkeit einer Archäologin ist in der antiken Stätte von Olympia ein fast 3000 Jahre altes Kleinod ans Tageslicht gekommen. Es handelt sich um einen kleinen Stier aus Bronze, der nach starkem Regenfall aus der Erde herausragte. Einer in der antiken Stätte arbeitenden Archäologin fiel es auf - so wurde d...

