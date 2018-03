Geschichten aus dem Alltag : Reinhold Beckmanns «Freispiel» als Musiker

Sein Debütalbum liegt vier Jahre zurück. Jetzt bringt der Fernsehjournalist ein zweites heraus. Und auf Tournee geht er auch.

von dpa

08. März 2018, 15:27 Uhr

Vor TV-Kameras sieht man Reinhold Beckmann nur noch selten, mit seiner Musik aber zieht es ihn ins Rampenlicht. Mit «Freispiel» veröffentlicht der 62-Jährige an diesem Freitag (9. März) sein zweites Album.

Mit den zwölf Songs habe er sich als Musiker tatsächlich freigespielt, heißt es in einer Mitteilung der Plattenfirma über den ehemaligen ARD-«Sportschau»-Moderator und Talkmaster. In seinen neuen Stücken erzähle er «persönlich und hintergründig, was ihm im Alltag begegnet und manchmal aufstößt». Sein erstes Album hatte der Fernsehjournalist 2014 herausgebracht.

Beckmanns favorisierte Instrumente: die Akustik- und die E-Gitarre. Der «Freispiel»-Klang von Beckmann & Band bewege sich «zwischen Jazz, Bossa Nova, Folk und Country-(Pop)», teilte die Plattenfirma mit. Die Themen der Lieder reichten vom perfekten Scheitern über Erzählungen von kleinen Macken und großen Gefühlen bis zur Liebeserklärung an seine niedersächsische Heimat Twistringen. «Als Journalist musste ich mich zunächst daran gewöhnen, Gedanken in Poesieformen zu fassen», wird er zitiert. «Dass ich mich dabei immer mehr selbst wiederfinde, ist für mich die Neuentdeckung meines Lebens.»

Eine «Freispiel»-Tour führt Beckmann und seine Band in den nächsten Monaten quer durch Deutschland. «Es ist ein so großes Vergnügen, live zu spielen», sagt er. «Es gibt kaum etwas Besseres als das Erlebnis auf der Bühne. Durch die Musik hat sich mein Leben neu sortiert.»