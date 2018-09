Neuerscheinungen : Reiseführer für Wissensdurstige

Kein Aspekt und keine Frage scheinen dem Autor abseitig genug, um ihnen nachzugehen. Eine wunderbare Fundgrube für Reiselustige.

von dpa

04. September 2018, 14:09 Uhr

Reisen macht neugierig. Schon vor Reiseantritt überfallen einen oft quälende Fragen: Wie gefährlich ist Fliegen eigentlich? Wie vermeide ich Reisekrankheit? Wie verlässlich sind Hotelbewertungen in sozialen Netzwerken?

Diese und noch viele andere Fragen rund ums Reisen beantwortet Jacopo Pasotti in seinem Buch «Wohin weht der Wind? Wissenschaft für unterwegs». Das Spektrum ist dabei weit gefasst. Es reicht von spannenden Zahlen und Fakten zum Öko- und Kreuzfahrttourismus über das Risiko von Tropenkrankheiten bis zu technischen Details zum Fliegen oder Reisen in Hochgeschwindigkeitszügen. Nebenbei informiert der Autor noch über die einsamsten Reiseziele (die Insel Tristan da Cunha), die kältesten Orte (Oimjakon in Jakutien) und die isoliertesten indigenen Kulturen (auf den Andamanen vor der Küste Myanmars).

Jacopo Pasotti: Wohin weht der Wind? Wissenschaft für unterwegs, Hoffmann und Campe, Hamburg, 208 Seiten, 18 Euro, ISBN, 978-3-455-00285-0