Corona-Krise : Rücktritt und Fahrplan: Viel Bewegung in Österreich

Die Kulturszene der Kulturnation Österreich war in Aufruhr. Nun zieht die zuständige Staatssekretärin die Konsequenzen. Zugleich wird ein Fahrplan für das Hochfahren der Kultur präsentiert.

Avatar_prignitzer von dpa

15. Mai 2020, 14:21 Uhr

Kunst- und Kulturveranstaltungen in Österreich dürfen stufenweise ab Ende des Monats wieder stattfinden. Dank des Erfolgs bei der Eindämmung des Coronavirus würden Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen ab 29. Mai wieder möglich, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag in Wien.

Ab 1. Juli dürfe die Größe der Veranstaltungen 250 Personen betragen. Zu diesem Zeitpunkt könnten auch die Kinos wieder öffnen.

Ab 1. August liege die Obergrenze bei 500 Besuchern. Das sei ein ganz großer Schritt, sagte Anschober. Wenn ein besonderes Schutzkonzept vorgelegt werde, seien ab August auch Veranstaltungen mit bis zu 1000 Personen möglich, erklärte der Gesundheitsminister. Veranstalter benötigen einen Corona-Beauftragten und müssen für das Einhalten von Mindestabständen sorgen. «In der Umsetzung wollen wir den Veranstaltern Freiheiten geben.»

Zuvor war nach massiver Kritik aus der Kunst- und Kulturszene Österreichs Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek zurückgetreten. «Ich mache den Platz frei», sagte die Grünen-Politikerin. Ihr sei es nicht gelungen, das Vertrauen der Branche zu gewinnen. Stattdessen seien Unzufriedenheit und Enttäuschung gewachsen.

Der 62-Jährigen war angekreidet worden, dass die Kulturszene weiter auf klare Konzepte zum Neustart in der Corona-Krise warten musste. In einer letzten Anweisung habe sie entschieden, dass die 500 Euro aus dem Soforthilfe-Fonds für Künstler verdoppelt würden, sagte Lunacek. Die Corona-Krise habe die seit Jahren prekäre Situation vieler Künstler, um die sich keine der Vorgänger-Regierungen gekümmert habe, überdeutlich gemacht. Eine Nachfolgerin für Lunacek soll nach den Worten von Vize-Kanzler und Grünen-Chef Werner Kogler Anfang kommender Woche vorgestellt werden.