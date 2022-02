Kunstakteure in der Ukraine : Russland-Ukraine-Konflikt: Kultur wird zur Frage nationaler Identität

Im Russland-Ukraine-Konflikt spielt die Frage nach nationaler Identität der Ukraine eine zentrale Rolle. Das spiegelt sich im Schaffen der Kulturakteure.

Als Marc Raymond Wilkins am Montag die Putin-Rede gehört hatte, packte er zusammen mit seiner ukrainischen Frau die Koffer. Die beiden wollten Kiew verlassen und zumindest in ihr Landhaus fahren. Maryana Golovchenko erzählt eine ähnliche Geschichte von ihrer Familie in Kiew: Die haben ebenfalls Koffer und Erste-Hilfe-Set gepackt und sich umgeschaut, wo...

