Ausstellung : San Francisco feiert Edvard Munch

San Francisco (dpa) - Das San Francisco Museum of Modern Art widmet Edvard Munch (1863-1944) eine große Schau. Bis zum 9. Oktober werden zahlreiche Werke des norwegischen Malers in der US-amerikanischen Westküstenmetropole ausgestellt.

Die Schau «Edvard Munch: Between the Clock and the Bed» umfasst rund 45 Gemälde aus seiner Schaffenszeit von 1880 bis in die 1940er Jahre. Kernstück ist Munchs letztes großes Selbstbildnis «Zwischen Uhr und Bett», das er kurz vor seinem Tod fertigstellte.

Munch, der 1893 sein berühmtes Bild «Der Schrei» malte, widmete sich häufig Themen wie Verzweiflung, Krankheit und Tod. Die Ausstellung werfe ein besonderes Augenmerk auf das Spätwerk des Künstlers, teilte das Museum mit.

Gezeigt werden auch sieben Gemälde, die noch nie in den USA ausgestellt wurden. Dazu zählen «Pubertät» (1894) und «Asche» (1925). Ein weiteres Highlight ist das Bild «Verzweiflung» (1892) von einem Mann auf einer Brücke, ein Vorläufer des expressionistischen Meisterwerks «Der Schrei». Erst zum zweiten Mal wird die Leihgabe des Stockholmer Museums Thielska galleriet außerhalb Europas gezeigt.

Die Ausstellung ist eine Kooperation zwischen dem Metropolitan Museum of Art in New York und dem Munch-Museum in Oslo. Ab November 2017 wird die Ausstellung in New York gezeigt, ab Mai 2018 in Oslo.

Edvard Munch: Between the Clock and the Bed

erstellt am 22.Jun.2017 | 12:43 Uhr