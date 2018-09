Tod mit 81 Jahren : Schauspielerin Doris Gallart gestorben

Sie spielte Theater, drehte Kino- und Fernsehfilme und war die deutsche Stimme von Catherine Deneuve: Jetzt ist die Schauspielerin Doris Gallart im Alter von 81 Jahren gestorben.

von dpa

04. September 2018, 14:33 Uhr

Die Schauspielerin Doris Gallart ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das bestätigte ihre Agentur am Dienstag. Zuvor hatten Münchner Medien darüber berichtet. Gallart starb am vergangenen Samstag nach langer, schwerer Krankheit.

Sie spielte 1957 in ihrem ersten Kinofilm «Herz ohne Gnade» und war zuletzt 2017 in einer Episode der TV-Krimiserie «Soko Wismar» zu sehen. Außerdem stand sie in verschiedenen Theatern bundesweit auf der Bühne, war mehrfach in «Aktenzeichen XY ... ungelöst» zu sehen und 2013 auch in der TV-Reihe «Hubert und Staller».

Gallart war auch als Synchronsprecherin tätig und die deutsche Stimme von Schauspielerinnen wie Vanessa Redgrave, Catherine Deneuve und Claudia Cardinale. Sie war mit dem 2008 gestorbenen Schauspieler Herbert Bötticher verheiratet.