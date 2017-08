Offizielle Musikcharts : Schlagerduo verteidigt Spitzenplatz in den Charts

vergrößern 1 von 1 Foto: Ursula Düren 1 von 1

Die Amigos verteidigen mit ihrem neuen Studioalbum «Zauberland» die Spitzen der deutschen Charts. Dem Schlagerduo Bernd und Karl-Heinz Ulrich gelingt es auch in der zweiten Woche, seinen Platz zu behaupten, wie die GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Bereits im vergangenen Sommer waren die Brüder mit ihren Album «Wie ein Feuerwerk» sofort an die Charts-Spitze gestartet.

Die Bremer Folk-Band Versengold kommt mit «Funkenflug» auf Anhieb auf den zweiten Platz. Die Heavy-Metal-Pioniere von Accept gelangen mit ihrem neuen Album «The Rise Of Chaos» auf Rang drei.

In den Single-Charts ist die Latin-Nummer «Despacito» von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee weiter nicht zu schlagen. Der «offizielle Sommerhit 2017» steht nun in der 16. Woche an der Spitze.

Die Plätze zwei und drei belegen weiter Axwell /\ Ingrosso («More Than You Know») und Imagine Dragons («Thunder»). Auf Position vier steht jetzt «Mi Gente» des kolumbianischen Latin-Pop-Sängers J. Balvin.

von dpa

erstellt am 11.Aug.2017 | 17:09 Uhr