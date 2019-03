Beste Regie : Serebrennikow erhält im Hausarrest russischen Filmpreis

Seinen Film «Leto» konnte Kirill Serebrennikow nur unter größten Schwierigkeiten fertigstellen. Jetzt hat der russische Starregisseur einen wichtigen Preis erhalten.

von dpa

31. März 2019, 10:20 Uhr

Der unter Hausarrest stehende russische Starregisseur Kirill Serebrennikow ist für seinen Kinofilm «Leto» mit einem der wichtigsten Filmpreise des Landes ausgezeichnet worden.

«Ich hoffe ernsthaft, dass es das letzte Mal ist, dass der große Künstler Kirill Serebrennikow seinen eigenen Preis nicht abholen kann», sagte der Produzent des Films, Ilja Stewart, bei der Verleihung der «Nika» für die bestes Regiearbeit am Samstagabend in Moskau. Der Film lief im vergangenen Jahr auch in deutschen Kinos.

Serebrennikow wurde im Sommer 2017 wegen angeblicher Unterschlagung von Fördergeldern bei den Dreharbeiten zu «Leto» festgenommen. Seitdem befindet er sich im Hausarrest. Den Film, der die Geschichte des sowjetischen Rockstars Viktor Zoi erzählt, stellte er in seiner Wohnung fertig. Serebrennikow bestreitet die Vorwürfe vor Gericht vehement. Zahlreiche renommierte Künstler in Russland und auch in Deutschland haben sich für den 49-Jährigen eingesetzt.