Frauenpower : Sisters für den ESC: Carlotta Truman und Laurita Spinelli

Die eine trat als Kind schon als Mini-Lena im Fernsehen auf, die andere war zuletzt Backgroundsängerin der ESC-Gewinnerin - jetzt singen Carlotta und Laurita selbst beim Eurovision Song Contest (ESC): zwei Sisters für Deutschland.

von dpa

07. Mai 2019, 10:51 Uhr

Zuerst war der Song «Sister» da - dann kamen die Sisters. Für den Eurovision Song Contest (ESC) sind Carlotta Truman und Laurita Spinelli zu Schwestern geworden. Dabei hatten sie sich kurze Zeit vor dem Vorentscheid erst kennengelernt.

Carlotta Truman (19) aus Hannover, die schon im Finale von TV-Castingshows wie «Das Supertalent» (2009) und «The Voice Kids» (2014) stand und in der ZDF-Silvestershow 2017/18 am Brandenburger Tor auftrat. Laurita Spinelli, die eigentlich Laura Kästel heißt, aus Königsau in Rheinland-Pfalz kommt und inzwischen in Wiesbaden lebt. Als Kind ersang sie sich den Sieg in der TV-Show «Kiddy Contest» (2002), zuletzt war sie Backgroundsängerin.

Schon in ihrer ersten gemeinsamen Woche seien sie «ultrakrass» zusammengewachsen, erzählte Carlotta in einem TV-Interview des Norddeutschen Rundfunks (NDR), der innerhalb der ARD für den ESC zuständig ist. Als ihr der Song vorgeschlagen worden und sie gefragt worden sei, ob sie sich vorstellen könne, damit beim Vorentscheid anzutreten, habe sie im ersten Moment an eine «Fake-Mail» geglaubt. Nach der Probeaufnahme mit ihr sei eine Duett-Partnerin gesucht worden.

«Ich wollte dann erst mal Carlotta singen hören und sie sehen - und war direkt verliebt», erzählte Laurita, Backgroundsängerin für Lena Meyer-Landrut, die 2010 als zweite Deutsche nach Nicole (1982) den ESC gewonnen hatte. Carlotta, seit Herbst vergangenen Jahres Musikstudentin in Hannover, legte ein Urlaubssemester ein, wie sie im NDR erzählte.

Laurita sagte die Tour mit Lena Meyer-Landrut «schweren Herzens» ab. Auf Lenas Spuren wandelte eine von ihnen schon als Kind: Als das Song-Contest-Finale 2011 in Deutschland über die Bühne ging und Lena ein zweites Mal dabei war, trat die kleine Carlotta in einer TV-Sendung mit deren damaligem Song «Taken By A Stranger» auf und war die perfekte Mini-Ausgabe der Sängerin. Lena gab ihnen auch einen wichtigen Tipp für den Wettbewerb, wie Laurita erzählte: «Authentisch sein!»

Mit Frauenpower und einer Botschaft will das Duo im großen Finale am Samstag, 18. Mai, in Tel Aviv Punkte für Deutschland sammeln: Ihr Song «Sister» soll für mehr Solidarität und Zusammenhalt unter Frauen werben. Schwestern bleiben wollen die beiden Sängerinnen, die eine blond, die andere dunkelhaarig, auch nach dem ESC. Ob sie gewinnen oder nicht, «Wir werden auf jeden Fall zusammenbleiben», sagte Laurita. Oder wie Carlotta ankündigte: «Sisterhood forever!»