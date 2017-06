Zwei Frauenleichen : Solide Krimikost: «Deichmord»

Eine Terrorwarnung stört die Vorbereitungen zu den Störtebeker-Festspielen in Ralswiek auf Rügen. Statt eines Anschlages finden sich jedoch zwei Frauenleichen, eine davon vor 15 Jahren ermordet.

Romy Beccare von der Kripo Rügen vermutet, der Hinweis auf den Terroranschlag sollte die Aufmerksamkeit der Polizei auf eine lange zurückliegende Mordserie lenken.

Zwei in den frühen 1990er Jahren verschwundene Frauen scheinen in das gleiche Muster zu passen. Alle vier Frauen haben in einer Pension in Ralswiek gewohnt, deren Betreiber pikanterweise ein ehemaliger Polizist ist.

Die Rügen-Krimis von Katharina Peters mit Romy Beccare zeugen von ihrer Liebe zur Insel und sind solide Krimikost. So auch der neue Roman «Deichmord», der die Erwartungen der Fans durchaus erfüllt. Atmosphärische Schilderungen der Insel, Rückblicke auf die DDR-Vergangenheit ohne Verklärung und eine spannende Kriminalhandlung mit den bekannten Personen ergeben einen unterhaltsamen Kriminalroman.

- Katharina Peters: Deichmord, Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin, 320 Seiten, 9,99 Euro, ISBN 978-3-7466-3292-6.

von dpa

erstellt am 20.Jun.2017 | 16:39 Uhr