Kultur : Staatstheater spielt nach Unterbrechung ab 22. Februar

Nach fast zweimonatiger Schließung infolge der jüngsten Corona-Infektionswelle nimmt das Mecklenburgische Staatstheater am 22. Februar den Spielbetrieb wieder auf. Das teilte eine Sprecherin am Dienstag in Schwerin mit. Als erste Premiere werde am 4. März das Ballett „Through my Eyes“ gezeigt.

Bis Anfang April kündigte das Theater acht Premieren aus allen sechs Sparten des Hauses an. Die Proben liefen bereits. Die Theaterkasse in Schwerin öffne vom 10. Februar an und verkaufe Karten zunächst nach dem Schachbrettmuster für alle Vorstellungen bis zum 11. Mai. Die Theater und Freizeiteinrichtungen in MV mussten aufgrund der hohen Infektionszahl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.