Raubkunst-Streit : Stadt Düsseldorf gibt wertvolles Franz-Marc-Gemälde zurück

Die Stadt Düsseldorf gibt ein wertvolles Ölgemälde als Raubkunst zurück. Damit endet ein jahrelanger Restitutionsstreit. Doch es könnte auch ein Präzedenzfall geschaffen worden sein.

Düsseldorf | Nach einem jahrelangen Raubkunst-Streit gibt die Stadt Düsseldorf das bedeutende Gemälde „Die Füchse“ von Franz Marc an die Erben des einstigen jüdischen Besitzers zurück. Der Rat stimmte am Donnerstag einstimmig in einer nichtöffentlichen Sitzung für die Restitution des expressionistischen Bildes aus dem Jahr 1913. Das teilte die Stadt am Abend mi...

