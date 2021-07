Spielplan : Stage Entertainment startet Musical-Saison im Herbst

Es wird wieder gesungen: In Berlin, Stuttgart und Hamburg öffnen im Herbst die Stage-Musical-Häuser. Dabei kommt nicht nur Bekanntes, sondern auch Neues auf die Bühne.

Hamburg | „König der Löwen“, „Blue Man Group“, „Wicked“, „Die Eiskönigin“, „Ku'Damm 56“ und „Aladdin“ - mit einer Mischung aus erfolgreichen Klassikern und neuen Inszenierungen soll im Herbst in Hamburg, Berlin und Stuttgart die Musical-Saison wieder starten. Der Anfang werde am 5. September in der Neuen Flora in Hamburg mit der Premiere des Hexen-Musicals „...

