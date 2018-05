US-Theaterpreise : Stars wie Denzel Washington für Tony nominiert

Am 10. Juni werden die Preise in 24 Wettbewerbskategorien für die besten Musicals und Theaterstücke am New Yorker Broadway verliehen. Zu den Nominiertengehören Andrew Garfield, Amy Schumer und Michael Cera.

von dpa

01. Mai 2018, 16:06 Uhr

Hollywood-Stars wie Denzel Washington, Andrew Garfield, Amy Schumer und Michael Cera haben in diesem Jahr Chancen auf einen Tony.

Die meisten Nominierungen für die renommierten US-Theaterpreise bekamen die Musicals «Mean Girls» und «SpongeBob SquarePants» mit je zwölf, wie die Veranstalter am Dienstag in New York mitteilten. Direkt dahinter folgen die Stücke «The Band's Visit», «Carousel» und «Angels in America» mit je elf Nominierungen. «Harry Potter and the Cursed Child» sowie die Wiederaufnahme von «My Fair Lady» haben je zehn Gewinnchancen.

Hollywood-Star Denzel Washington wurde für seine Rolle in dem Stück «The Iceman Cometh» nominiert, Andrew Garfield für «Angels in America», Amy Schumer für «Meteor Shower» und Michael Cera für «Lobby Hero».

Die Tonys, die als wichtigste Theaterpreise der USA gelten, werden am 10. Juni in 24 Wettbewerbskategorien für die besten Musicals und Theaterstücke am New Yorker Broadway verliehen.