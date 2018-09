Letzte Deutschland-Tournee : Tony Christie nimmt Abschied von der Bühne

Tony Christie hört auf seine Frau - deshalb geht der Sänger jetzt auf Abschiedstournee durch Deutschland. Im Gepäck hat er alte Hits und neue Songs.

von dpa

07. September 2018, 13:44 Uhr

Schlagersänger Tony Christie (75) geht Anfang 2019 auf Abschiedstournee durch Deutschland. «Meine Frau hat gesagt, ich solle langsam kürzer treten», sagte der englische Sänger am Freitag in Hamburg.

Außerdem werde er Anfang 2019 eine neue CD veröffentlichen. «Mein neues Album und die Tournee heißen 'Pop Nonsense' - eine spannende und leicht ironische Variation von Popsongs, die mir unglaublich viel Spaß gemacht hat», sagte der Musiker, der zuletzt vor drei Jahren in Deutschland gastierte. Die Songs der neuen CD haben junge Autoren geschrieben, die unter anderen schon für Ed Sheeran, Kylie Minogue oder Amy Winehouse gearbeitet haben.

Selbstverständlich werde er auf der Abschiedstournee auch seine größten Hits wie «Is This The Way To Amarillo», «I Did What I Did For Maria» und «Las Vegas» präsentieren. «Ich liebe es, in Deutschland aufzutreten», sagte der Schlagersänger, der mehr als zehn Millionen Alben verkauft hat. «Hier habe ich meine treuesten Fans.»

Die Tournee startet am 6. Januar 2019 mit einem Konzert in Hannover und führt bis zum 23. Januar durch insgesamt 13 Städte, darunter Rostock, Schwerin, Berlin, Hamburg, Stuttgart und Leipzig.