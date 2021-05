Abschied : Trauer um Bildhauer Dani Karavan

Er schuf eindrucksvolle Monumente und Gedenkorte, auch in Deutschland: Mit 90 Jahren ist der israelische Bildhauer Dani Karavan gestorben.

Tel Aviv | Der israelische Bildhauer Dani Karavan ist tot. Er starb im Alter von 90 Jahren in Tel Aviv, wie der Bürgermeister Ron Chuldai am Samstag bei Twitter mitteilte. In Deutschland war Karavan unter anderem für das Mahnmal für den NS-Völkermord an bis zu 500 000 Sinti und Roma in Berlin bekannt, das 2012 eingeweiht worden war. Kulturstaatsministerin ...

