Keien Panik : Udo Lindenberg verlängert seinen «Tourlaub»

Auch im nächsten Jahr kann man Udo Lindenberg live erleben. 13 Konzerte sind geplant.

von dpa

24. Juni 2019, 10:34 Uhr

Hamburg (dpa) – Musiker Udo Lindenberg füllt gerade mit einer riesigen Rockrevue die Hallen, da kündigt er bereits die nächste Tour an. 13 Konzerte - vom Auftakt in Kiel bis zum Abschluss in München - will der Rockstar im nächsten Jahr geben, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Auch Shows in Wien und Zürich plant der 73-Jährige.

Noch bis zum 13. Juli dauert der derzeitige sechswöchige «Tourlaub», wie der Panikrocker seine Tourneen am liebsten nennt. 80 Musiker, Sänger und Tänzer sind dazu mit ihm zu 23 Konzerten auf Reisen, 19 Trucks und sechs Nightliner fahren die Panik-Karawane durch Deutschland.

Vom 22. Mai nächsten Jahres an geht es - wieder für sechs Wochen - in die Verlängerung, in Hallen wie der Wiener Stadthalle und dem Hallenstadion Zürich ebenso wie bei Open-Air-Shows etwa in der Berliner Waldbühne und auf dem Königsplatz in München.

In seiner Wahlheimat Hamburg war Lindenberg gerade erstmals drei Abende hintereinander vor ausverkauften Rängen aufgetreten. Gaststars wie Komiker Otto Waalkes, die Musiker Clueso, Jan Delay und Johannes Oerding sowie «Tatort»-Kommissarin Maria Furtwängler traten bei der aktuellen Tour bereits mit ihm auf.