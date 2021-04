Neuer Roman : Ulrich Peltzers Berlin-Kaleidoskop „Das bist du“

Eine große Liebe in der Mauerstadt: Ulrich Peltzer erinnert sich an die 80er Jahre in Berlin. Entstanden ist ein eindrucksvoller Roman, dem man sich nicht entziehen kann.

Berlin | Wie kommt man zurück in die Vergangenheit, an einen Ort, den es nicht mehr gibt? In Ulrich Peltzers neuem Roman „Das bist du“ geht die Reise in das legendäre West-Berlin Anfang der 1980er Jahre. New Wave, Punk, neonhelle Szenekneipen und Kohleöfen im Hinterhaus, und mittendrin ein junger Mann, der sich verliebt hat. Hals über Kopf, im eisigen Winte...

