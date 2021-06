Kirchenkunst : Vier neue Glasfenster von Markus Lüpertz in Bamberger Kirche

Bilder kann man abhängen, Kirchenfenster bleiben. Das reizt den Maler und Bildhauer Markus Lüpertz ganz besonders. Vier Glasfenster des Künstlers sind jetzt in einer Kirche in Bamberg zu sehen.

Bamberg | Vier neue Glasfenster des Malers und Bildhauers Markus Lüpertz sind in der Bamberger Kirche St. Elisabeth enthüllt worden. „Ich liebe Kirchenfenster“, sagte Lüpertz bei der Vorstellung der Fenster am Samstag. Museen könnten Bilder abhängen - „Glasfenster in Kirchen, die sind da drin“. Deswegen gehe er die Sache mit besonderer Begeisterung, Sorgfalt...

