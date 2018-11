Spannung : Virtuelle Realität wird zur Gefahr:: «Traumtunnel»

Ein exklusives Sanatorium in den Südtiroler Alpen behandelt seine Patienten mit Reisen in die virtuelle Realität. Doch geht da alles mit rechten Dingen zu?

von dpa

27. November 2018, 14:51 Uhr

Zum zweiten Mal hat der Frankfurter Autor und Journalist Harald Lüders den investigativen Journalisten Mitch Berger als Hauptfigur in einem Thriller eingesetzt. Erneut hat der Autor ein brisantes und hochaktuelles Thema aufgegriffen.

Ging es in «Dunkelmacht» um Rechtsterrorismus, so widmet sich Lüders in seinem neuen Roman «Traumtunnel» den Möglichkeiten und Gefahren der virtuellen Realität.

Im Mittelpunkt der Handlung steht ein exklusives Sanatorium in den Südtiroler Alpen. Hier können Reiche ihre psychischen Leiden behandeln lassen, wobei Reisen in die virtuelle Realität eine zentrale Behandlungsmethode sind. Eine Patientin befürchtet, dass in der Klinik die Datenbrillen missbraucht werden. Berger recherchiert in ungewohntem Territorium.

Lüders erzählt die Geschichte in kurzen, schnellen Abschnitten, die dadurch noch rasanter wirken, dass sie in der Gegenwartsform erzählt werden. Und es ist durchaus nicht immer gleich klar, ob einzelne Passagen real oder Produkte virtueller Realität sind. Spannend und überraschend.

- Harald Lüders: Traumtunnel. Westend Verlag, Frankfurt/Main, 330 Seiten, 16,00 Euro, ISBN 978-3-86489-224-0.