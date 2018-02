Autobiografisch : Von Stuckrad-Barres «Panikherz» uraufgeführt

Benjamin von Stuckrad-Barre zählt zu den bekanntesten zeitgenössischen Autoren in Deutschland. In seiner Autobiografie hat er den rasanten Ruhm und dessen dunklen Seiten beschrieben - jetzt kommt «Panikherz» auf die Theaterbühne.

von dpa

17. Februar 2018, 11:27 Uhr

«Panikherz» wurde zum Bestseller, jetzt ist es am Theater zu sehen: Der autobiografische Roman des Pop-Schriftstellers Benjamin von Stuckrad-Barre wird am Samstag (19.30 Uhr) am Berliner Ensemble uraufgeführt.

Von Stuckrad-Barre, der ein enger Freund des Rockmusikers Udo Lindenberg ist, beschreibt in dem Roman seinen rasanten Aufstieg zum gefragten Schriftsteller und Moderator in den Neunzigern und seine jahrelange Drogensucht und Essstörungen.

2006 machte der Autor einen letzten Entzug und lebt seitdem ohne Alkohol und Drogen. Den fast 600 Seiten dicken Roman, der mit Tempo, Witz und schonungsloser Offenheit besticht, schrieb der 43-Jährige im berühmten Hotel in Chateau Marmont in Los Angeles.

«Panikherz» ist die erste Inszenierung des neuen Intendanten Oliver Reese in dieser Spielzeit. «Es wird sehr viel Musik geben, dieser Text ist ja durchdrungen von Musik, hauptsächlich der von Udo Lindenberg», sagte Reese über das Stück.